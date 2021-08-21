80 dönüm biçilmiş anız ve 20 adet rulo balya küle döndü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

20.08.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Beyarmudu - İncirli köyleri arasında bulunan çöplük mevkiinde meydana gelen yangının araziye sirayet etmesi sonucu; bir şahsa ait su motoru, bobin, elektrik panosu, elektrik kabloları, sulama hortumları ile çeşitli şahıslara ait toplam 80 dönüm biçilmiş anız ve 20 adet rulo balya ve 90 dönümlük arazi içerindeki kıraçlık alan yanarak zarar görmüştür.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.