80'i yerel, 104 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.163 olup, 80'i yerel 104 pozitif vakaya rastlanmış,100 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 80 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.163

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 80

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 100

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.543.215

Toplam Vaka Sayısı: 22.614

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.299

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1229

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1644

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 714

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 617

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6551

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 75.832