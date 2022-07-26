80 Kilo inşaat demiri ve demir kesme makinesini çaldı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis zanlı A.S'nin Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25.07. 2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Haspolat- Lefkoşa anayolu üzerinde yol kenarında bulunan yapımı devam etmekte olan Hastanenin inşaatı içerisinde, A.S'nin (E-45) inşaatta bulunan markası meçhul demir kesme makinesini ve toplam 80 kilo inşaat demirini sirkat ederek kullanımında bulunan DN 376 plakalı Suzuki marka aracına yüklediği bir sırada suçüstü hali gereği tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, DN 376 plakalı Suzuki marka araç ve içerisinde bulunan 80 kilo inşaat demiri ile demir kesme makinesinin emare olarak alındığını söyledi. Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamere görüntüleri ve ifadesi alınması gereken tanıklar olduğunu anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.