81 gram hintkeneviri ithaliyle yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapan ve tasarrufunda 81 gram 31 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı Palwinder Singh cezaevine gönderildi. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Ozan Özder, 3 Ocak’ta saat 21.15’te Narkotik ekibi tarafından Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan giriş yapan zanlı Palwinder Singh’in üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda 81 gram 31 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını itiraf ettiğini belirten Özder, Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.