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816 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 13.753 test yapıldı, 816 pozitif vakaya rastlandı, 492 kişi taburcu edildi"

24 Mart 2022 Perşembe 20:03
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816 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.753 olup, 816 pozitif vakaya rastlanmış, 492 kişi taburcu edilmiştir. 

323 kişi Lefkoşa, 214 kişi Girne, 161 kişi Gazimağusa, 71 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

24 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.753 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 816     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 816           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 492         

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.260.046     
      
Toplam Vaka Sayısı: 79.845           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.896      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5741 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5701  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7           

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 587  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 155 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 233    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1966        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137969  

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