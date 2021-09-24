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82 öğrenci ve 32 öğretmen coronaya yakalandı

Eğitim Bakanı Amcaoğlu: Vaka ve temaslı sayıları kamuoyu ile paylaşılacak...

24 Eylül 2021 Cuma 17:25
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82 öğrenci ve 32 öğretmen coronaya yakalandı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarda tespit edilen Covid 19 vakaları ve temaslı sayılarını bundan böyle, haftalık olarak kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

 Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime başladıktan sonra, 59 bin kişilik eğitim camiasının haftalık Covid 19 testlerini yaptırdıklarını, buna bağlı olarak pandemiyi kontrol altına almak açısından da önemli adım attıklarını belirtti.

 Bakan Amcaoğlu, kendi bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın tedbirler konusunda sürekli istişare içerisinde olduğuna da işaret ederek; “Okullarımızda her türlü önlem alınmıştır ve bulaş-temas protokolü dediğimiz sistem başarıyla uygulanmaktadır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, okullardaki vakaların neredeyse tamamına yakınının okul dışı kaynaklı olduğu bilgisine de verdi.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“ Pandemi sürecinde vakaların her yerde görülebileceği gibi okullarda da görülmesi çok normaldir. Ancak yapılan bazı spekülatif açıklamalarla kamuoyu gereksiz yere telaşlandırılmakta, hatta bize karşı kışkırtılmaktadır. Bu noktada basın - yayın kuruluşlarına da yapıcı tavır takınmaları açısından önemli görev düşmektedir. Haberlerde kullanılan dile çok dikkat edilmesini medyamızın değerli yöneticilerinden rica ediyoruz. Tüm Dünya’da konunun uzmanları, pandeminin hayatımızın yeni bir gerçeği olduğunu ve bununla yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylemektedir. Okulları yeniden kapatmak gibi bir lüksümüz olmadığı inancındayım. Eğitimde kaybedilecek tek bir gün dahi yoktur. Bakanlığımız, öğretmenlerimiz ve eğitim sektöründe yer alan tüm emekçilerimiz yüz yüze eğitimin devamını sağlamak için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Velilerimizden ricamız, bize güvenmeleri, kurallara uymaları ve gerektiğinde yardımcı olmalarıdır.”

Bazı okullarda öğretmen eksikliği olduğu konusuna da değinen Bakan Amcaoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun gerçekleştirdiği öğretmenlik sınavlarının sonuçlarıyla birlikte, bu sıkıntının en kısa sürede aşılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 24.09.2021 17:39
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