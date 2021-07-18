Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlandı

banner102

"Toplam 10.763 test yapıldı, 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlandı, 156 kişi taburcu edildi"

18 Temmuz 2021 Pazar 19:20
0 Okunma
82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.763 olup, 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 156 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 82 kişi ise yerel vakadır.

26 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke , 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Marmara-1/ K.kaymaklı-1/ Dumlupınar-1/ Dereboyu-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-5 / Akıncılar-1 / Gaziköy-1/ Alayköy-1/ Taşkınköy-2/  Sulariçi-1/ Gönyeli-5

Girne

Girne Merkez- 19 / Doğanköy-1/ Alsancak-4 / Karakum-1/ Lapta-1/ Çatalköy-2/ Karşıyaka-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Dikmen-2 / Ozanköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-10/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-2 / Karakol-1/ Kaliland-1


İskele

Kuzucuk-1/ Topçuköy-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

Lefke

Lefke Merkez- 1


18 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.763   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15 

Yerel Vaka Sayısı: 82 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 156

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.727.092 

Toplam Vaka Sayısı: 9890

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8534

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1320  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 95     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1067

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 155    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 905

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 230
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 265

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1992 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.245

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birol Petrol’den 4 Şanslı Kişiye Pırlanta Bileklik
Birol Petrol’den 4 Şanslı Kişiye Pırlanta Bileklik
Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği'nden anlamlı bağış
Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği'nden anlamlı bağış
Erdoğan'ın ziyaretini Kuzey Kıbrıs muhalefeti neden boykot ediyor?
Erdoğan'ın ziyaretini Kuzey Kıbrıs muhalefeti neden boykot ediyor?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim