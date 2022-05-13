82 yaşında hayata veda eden Soner, yarın toprağa verilecek

Lefkoşa’daki Konak Eczanesi’nin sahibi olan ve yaşamı boyunca Türk Sanat Müziği ile ilgili çalışmalar yapan Salih Suphi Soner İstanbul’da hayatını kaybetti.

82 yaşında hayata veda eden Soner, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, toprağa verilecek.

1940 yılında Kıbrıs’ta doğan Salih Suphi Soner, ilk, orta ve lise eğitimini adada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümüne kaydoldu. Bir sene Arapça, Farsça, ve Osmanlıca eğitimi aldı. Bu arada Agop Alyanak’tan Musıki dersleri almaya başlayan Soner, daha sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne ve İstanbul Belediye Konservatuvarı’na kaydoldu. İstanbul Üniversitesi Talebe Korosu, Cağaloğlu Musıki Cemiyeti ve Feridun Darbaz topluluklarına fırsat buldukça devam ederek repertuarını artırdı.

1965 yılında Eczacılık Fakültesi ve Konservatuvar eğitiminden sonra İstanbul Birleşik Alman(BİFA) ilaç fabrikasında imalat şefi olarak eczacılık yaptı.

Konservatuvara devam ettiği 6 yıl içerisinde alanında çok değerli isimlerden eğitim aldı ve repertuvar olarak istifade etti. Konservatuvar tahsili boyunca Bestekar Zeki Arif Ataergin ve Prof.Dr. Alaettin Yavaşça’nın üslup ve repertuvarlarını benimsedi.

1971’de Kıbrıs’a dönerek Lefkoşa’da Konak Eczanesi’ni açtı ve eczacılık yapmaya başladı. Başarılı bir ticaret ve meslek hayatı yaşadı. Bu arada Gürsel Hanım’la evlenerek iki çocuk sahibi oldu.

Bestekarlığa başlamasından bu yana 320 civarında eser besteledi. “Salih Suphi Soner ve Besteleri”, “İstanbul” ve “Yüzyıllar Boyu Türk Musikisi” adlı eserlere imza attı.

Salih Suphi Soner’in oğlu Cenk Soner İstanbul’da halen Fox TV Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Kızı Esra Cavalieros ise hayatını Paris’te sürdürüyor.