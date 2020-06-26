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83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz'i öldürdü

Ülkede infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Haziran 2020 Cuma 15:04
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83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz'i öldürdü

Ülkede infiale neden olan 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 24.06.2020 tarihinde zanlı Azat Nurmamedov’un Necati Taşkın Sokak Selba Pearl Apartmanı no1 adresindeki ikametgâhın salon odası içerisinde konu ikametgahta bulduğu toplam uzunluğu 31,5 cm, ağız uzunluğu 19 cm olan bıçak ile 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’in sağ karın boşluğuna bir kez sokup çıkarıp, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak taammüden öldürdüğünü anlattı.

Polis, ayni tarihte olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine oluşturulan bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucu zanlı Azat Nurmamedov’un Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde 25.06.2020 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, 25.06.2020 tarihinde 15.15- 17.20 saatleri arasında maktule yapılan otopside maktulün kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenebilmesi ayrıca zanlının ifadesinde belirttiği bir takım iddialarının araştırılabilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.06.2020 15:08
Anahtar Kelimeler:
CinayetVeysi Muslu Akdeniz
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,,, 2020-06-26 15:17:52

Isim : Azat Nurmamedov. Bu yeterli baska bir aciklamaya gerek yok.Anlayan anladi.

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