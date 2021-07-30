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83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.898 olup, 83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir.

30 Temmuz 2021 Cuma 19:24
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83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlandı

6 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 83 kişi ise yerel vakadır. 

28 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakındoğu Bulvarı-5 

Girne 

Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2 

İskele 

Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1 

Lefke 

Yeşilyurt-1 


30 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.898  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 83 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.939.156 

Toplam Vaka Sayısı: 11.445 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9687  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1718     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1483 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 150 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6381 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 291 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 155 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2213 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.688

Son Güncelleme: 30.07.2021 23:45
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