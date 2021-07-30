83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlandı

6 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 83 kişi ise yerel vakadır.
28 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakındoğu Bulvarı-5
Girne
Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2
İskele
Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1
Lefke
Yeşilyurt-1
30 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.898
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 83
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.939.156
Toplam Vaka Sayısı: 11.445
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1718
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1483
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 150
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6381
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 291
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 155
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2213
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.688