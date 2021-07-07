84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.746 olup, 84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 55 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 84 kişi ise yerel vakadır.
19 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Minareliköy-1/ Haspolat-3 / Gönyeli-3 / Taşkınköy-5 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ Metehan-1/ Lefkoşa Merkez-1 K.kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez-23 / Lapta-1/ Bahçeliköy-1 / Çatalköy-2 / Alsancak-2 / Zeytinlik-2/ Ozanköy-3 / Dikmen-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Tepebaşı-1 / Edremit-1/ Çamlıbel-1/ Beylerbeyi-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1/ Tuzla-1/ İnönü-1 / Yeniboğaziçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Maraş-1/ Türkmenköy-1 / Baykal-1/ Çanakkale-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-3 / Aşağı Bostancı-2 / Yukarı Bostancı-1/ Bostancı-1/ Akçay-2
Lefke
Yeşilyurt-2 / Yedidalga-2
7 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.746
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 84
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.541. 274
Toplam Vaka Sayısı: 8601
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7921
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 641
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2682