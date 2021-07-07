Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 12.746 test yapıldı, 84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı, 55 kişi taburcu edildi"

07 Temmuz 2021 Çarşamba 19:14
692 Okunma
84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.746 olup, 84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanmış, 55 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 84 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Minareliköy-1/ Haspolat-3 / Gönyeli-3 / Taşkınköy-5 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ Metehan-1/ Lefkoşa Merkez-1 K.kaymaklı-1 

Girne 

Girne Merkez-23 / Lapta-1/ Bahçeliköy-1 / Çatalköy-2 / Alsancak-2 / Zeytinlik-2/ Ozanköy-3 / Dikmen-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Tepebaşı-1 / Edremit-1/ Çamlıbel-1/ Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1/ Tuzla-1/ İnönü-1 / Yeniboğaziçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Maraş-1/ Türkmenköy-1 / Baykal-1/ Çanakkale-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 / Aşağı Bostancı-2 / Yukarı Bostancı-1/ Bostancı-1/ Akçay-2 

Lefke 

Yeşilyurt-2 / Yedidalga-2 

7  Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.746 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 84   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.541. 274 

Toplam Vaka Sayısı: 8601  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7921 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 641 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2682  
 

Anahtar Kelimeler:
KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay: Kıbrıs konusunda duruşumuz net, hiçbir zaman değişmeyecek
Fuat Oktay: Kıbrıs konusunda duruşumuz net, hiçbir zaman değişmeyecek
Ömer Çelik: KKTC egemen bir devlettir
Ömer Çelik: KKTC egemen bir devlettir
Bakanlar Kurulu, yurt dışında görev yapan 10 fahri temsilciyi görevden aldı.
Bakanlar Kurulu, yurt dışında görev yapan 10 fahri temsilciyi görevden aldı.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim