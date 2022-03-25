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842 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 15.106 test yapıldı, 842 pozitif vakaya rastlandı, 585 kişi taburcu edildi"

25 Mart 2022 Cuma 18:48
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842 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.106  olup, 842 pozitif vakaya rastlanmış, 585 kişi taburcu edilmiştir. 

368  kişi Lefkoşa, 149 kişi Girne, 198 kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 51 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

25 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.106  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 842    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 842            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 585          

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.275.152     
      
Toplam Vaka Sayısı: 80.687            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.481       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5998 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5949 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10            

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 831 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 102  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 256   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1812        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138225  

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