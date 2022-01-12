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852 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 25.452 test yapıldı, 852 pozitif vakaya rastlandı, 396 kişi taburcu edildi"

12 Ocak 2022 Çarşamba 18:51
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852 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.452  olup, 852 pozitif vakaya rastlanmış, 396 kişi taburcu edilmiştir. 

345 kişi Lefkoşa, 248 kişi Girne, 178 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.452      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 852  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 852  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 396    

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.992.954      

Toplam Vaka Sayısı: 44.138        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.921 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7074    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7023    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2766 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 785   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 840      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6927      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 109897 

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