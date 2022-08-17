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8.600. TL  SEFALET ÜCRETİ İLE  BU YIL EVLAT NASIL OKUTULACAK?...

Konuk yazar Karakuş yazdı: 8.600. TL  SEFALET ÜCRETİ İLE  BU YIL EVLAT NASIL OKUTULACAK?...

17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:53
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8.600. TL  SEFALET ÜCRETİ İLE  BU YIL EVLAT NASIL OKUTULACAK?...


Okul forması ücreti ne kadar haberiniz var mı?...
Çocuklarımız'da okul heycanı, ailelerde maddi kabus başlıyor...

Bu henüz Varan 1 

Daha bunun ardından ,  sizin harç bizim HARAÇ  diye atlandırdığımız yıllık okul eğitim ücreti. Onun ardından kitap, defter, kırtasiye, forma, ayakkabı  çanta, ek dersler,  günlük harçlık. 

Bir çocuk için gerekli olanlar. Tek çocuklu ailenin okul masrafı yıllık iyimser düşünecek olursak 100 bin TL..  Bu iyi hali...

Peki iki ve üç coçuklu aileler ne yapacak?..

Hepsini geçiyoruz ya valla çocuk sayısı bir yana şu bizlerin SEFALET sizlerin ise ASGARİ diye atlandırdığı ücret ile aileler nasıl EVLAT OKUTACAK?...

Devleti-i aliye büyüklerimiz' den bir hesap yapmalarını  rica ediyoruz. Bu halk'a nasıl bu ücretler ile evlat okutacaklarını  anlatabilirler  mi?... Tabi kendi hesaplarını  yapmaktan zaman bulabilirler ise....


*ELEKTİRİK FATURASI YATIRMASALAR  MI?...

*EVE EKMEK HAFTADA 2 KEZ Mİ ALSALAR?...

*GECE BAŞAKA GÜNDÜZ BAŞA PETROL FİYATLARI İLE ARAÇLARINI MI SATSINLAR?..

*ÇOCUKLAR'DAN BİRİNİ EVLATLIK MI VERSİNLER?...

*BANKALARA HÜCUM EDİP ÖDENEMEYECEK KREDİLER Mİ ALSINLAR?...

Daha başka nelerden vazgeçsin bu insanlar ki evlatlarını,  çocuklarını eğitimsiz bırakmasınlar?...  Kreş fiyatları şu an uçuşta yüzde %40 zam ile insanlar yıllık izine çıkıp çocuklarına okul açılana değin evde bakmayı tercih ediyor. 

Ama gündem şu sıra bunları düşünmek değil. 

En önemli olay...

Şu SEFALET (ASGARİ) ücretten vergi alma konusu var..  Daha nasıl bunalır, çalar, dolandır, intihar eder ve de GÖÇ eder bu halk projeleri var.. 

Yazık tek kelime ile yazık!!!

Ülke halkının getiridiği durum bizim anlatıllarımız'dan çok daha vahim durumda. 

EĞİTİM, SAĞLIK , EKONOMİ bıçağı sizlerin ellinde olduğu sürece bu halk kanamaya mahkum.

AMA GÜN GELECEK BAKACAK DOKTOR, EĞİTİM VERECEK ÖRETMEN, ÜRETİM  YAPACAK İNSAN BULAMAYINCA ESERİNİZE SON İMZA ATILMIŞ OLACAK...

KARAKUŞ

Son Güncelleme: 17.08.2022 14:51
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