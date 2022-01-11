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869 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 26.041 test yapıldı, 869 pozitif vakaya rastlandı, 266 kişi taburcu edildi"

11 Ocak 2022 Salı 18:38
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869 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.041 olup, 869 pozitif vakaya rastlanmış, 266 kişi taburcu edilmiştir. 

343 kişi Lefkoşa, 184 kişi Girne, 227 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 43 kişi İskele, 36 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

11 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.041     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 869 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 869   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 266    

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.967.502      

Toplam Vaka Sayısı: 43.285        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.525 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6617    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6562   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   3296 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 977     
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 686      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6982      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 109057

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