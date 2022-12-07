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87 bin 941 TL çaldı...

Lefkoşa’da bir işyerinde 18 fatura karşılığında 87 bin 941 TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle B.A isimli kişi tutuklandı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:34
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87 bin 941 TL çaldı...



Zanlı mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının söz konusu parayı casinoda harcadığını itiraf ettiğini belirtti.

Zanlı hakkında iki gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede polis memuru Toykan Gülerler, olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, zanlının “müstahdem” tarafından sirkat suçundan tutuklandığını belirtti.

09.11. 2022-06.12.2022 tarihleri arasında Lefkoşa’da bir işyerinde 18 fatura karşılığı 87 bin 941 TL parayı sirkat etmekle ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının parayı casinoda harcadığını itiraf ettiğini kaydetti.

Olayla ilgili alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAFaturaSirkatCasinoMahkeme
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