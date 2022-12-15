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87 yaşındaki Fikri Özbeyit kayıp!

Çamlıbel'de sakin 87 yaşındaki Fikri Özbeyit kayıp.

15 Aralık 2022 Perşembe 11:06
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87 yaşındaki Fikri Özbeyit kayıp!



Kayıp şahısla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.12.2022 tarihinde, Çamlıbel’de sakin Fikri ÖZBEYİT (E-87), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ ÇAMLIBEL'DE KAYBOLAN VATANDAŞI ARIYOR

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 14 Aralık 2022 tarihinde, Saat 21:30’da ALO 101 Acil Durum Hattı’na gelen Çamlıbel’de sakin Fikri Özbeyit adlı 85 yaşındaki vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine, derhal olay bölgesine arama-kurtarma ekiplerini sevk etti.

Arama-kurtarma faaliyetlerinde yer alan paydaş kurumlar ile sivil savunma ekipleri arasındaki koordinasyonun daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması maksadıyla bölgeye Mobil Kriz Koordinasyon Aracı konuşlandırıldı.

Ayrıca, arama-kurtarma  çalışmalarında, ekiplerin yanı sıra dron kullanılarak havadan arama faaliyetleri de yapılıyor

Son Güncelleme: 15.12.2022 12:12
Anahtar Kelimeler:
ÇamlıbelKAYIPSivil Savunma Teşkilatı BaşkanlığıFikri Özbeyit
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