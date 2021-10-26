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89'u yerel, 131 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 21.169 test yapıldı, 89'u yerel, 131 pozitif vakaya rastlandı, 106 kişi taburcu edildi"

26 Ekim 2021 Salı 18:19
264 Okunma
89'u yerel, 131 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.169 olup, 89'u yerel 131 pozitif vakaya rastlanmış, 106 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 41 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 89 kişi ise yerel vakadır. 

24 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 9 kişi  İskele, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

26 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.169 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 131 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 41  

Yerel Vaka Sayısı: 89  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 106 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.438.578 

Toplam Vaka Sayısı: 21.965 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.699 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1181 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1141 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1085  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 685  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6107  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 72.944

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