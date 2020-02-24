Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

892 Kamera ile 24 saat takip

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı İrfan Tansel Demir, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin montaj ve kurulum çalışmalarının yüzde 55 oranında tamamlandığını açıkladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:15
892 Kamera ile 24 saat takip
banner48

Halk arasında ‘Mobese’ olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili HABERCİ’ye açıklamalarda bulunan Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı İrfan Tansel Demir, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin montaj ve kurulum çalışmalarının yüzde 55 oranında tamamlandığını açıkladı. Demir ayrıca, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde, KGYS sisteminin kontrol edileceği merkezin kurulumunun ise yüzde 80 oranında tamamlandığını dile getirdi.

İLK KURULUM TEMMUZ’DA BAŞLADI

Proje kapsamında, ilk etapta Lefkoşa ve Girne ilçesine kurulacak olan sistemin kurulumuysa Türkiye’nin ASELSAN firması tarafından yürütülüyor. KKTC ile TC arasında, 20 Ekim 2016 tarihinde imzalanan protokol sonrası gündeme gelen Kent Güvenlik Sistemi, 8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’nın ardından, 11 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kurulum çalışmalarının başlamasıyla ete ve kemiğe büründü.

892 KAMERA İLE 24 SAAT TAKİP

İlk etapta Lefkoşa ve Girne ilçelerinde gerçekleşecek kurulum çalışmalarında önemli oranda ilerleme sağlandığını kaydeden Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı İrfan Tansel Demir, Lefkoşa’da 466 adet görüntüleme ve 172 adette Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile araç plaka tanıma özellikli görüntüleme olmak üzere toplamda 638 adet kamera kurulumu yapılacağını belirtti.
Girne’de 180 adet görüntüleme ve 74 adette Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile araç plaka tanıma özellikli görüntüleme olmak üzere toplamda 254 adet kamera kurulumu yapılacağını ifade eden Demir, Lefkoşa ve Girne’ye toplamda 892 adet görüntüleme sistemi kurulacağını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
MOBESEKent Güvenlik Yönetim Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali 2020-02-24 10:22:21

Gerçekten k8brisin ihtiyacı vardı artık.AMA BU YOLLARDAKI TAMIR EDILMEYEN CUKURLAR NE OLACAK.MOTORSIKLETLER ICIN OZELLIKLE BÜYÜK TEHLIKE ARZ EDIYOR.BIRININ KAZA YAPMASINI MI BEKLIYORLAR?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2020-02-24 11:27:16

bbg evi olduk bunun içinde bir bu eksikti herşey çok tamammış gibi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Gerekirse DAÜ yeni bir modele geçecek”
Çavuşoğlu: “Gerekirse DAÜ yeni bir modele geçecek”
Muhaceret Dairesi randevu sistemine geçiyor
Muhaceret Dairesi randevu sistemine geçiyor
Ölen abisinin eşini taciz etti.
Ölen abisinin eşini taciz etti.
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim