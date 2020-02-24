892 Kamera ile 24 saat takip

Halk arasında ‘Mobese’ olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili HABERCİ’ye açıklamalarda bulunan Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı İrfan Tansel Demir, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin montaj ve kurulum çalışmalarının yüzde 55 oranında tamamlandığını açıkladı. Demir ayrıca, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde, KGYS sisteminin kontrol edileceği merkezin kurulumunun ise yüzde 80 oranında tamamlandığını dile getirdi.

İLK KURULUM TEMMUZ’DA BAŞLADI



Proje kapsamında, ilk etapta Lefkoşa ve Girne ilçesine kurulacak olan sistemin kurulumuysa Türkiye’nin ASELSAN firması tarafından yürütülüyor. KKTC ile TC arasında, 20 Ekim 2016 tarihinde imzalanan protokol sonrası gündeme gelen Kent Güvenlik Sistemi, 8 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’nın ardından, 11 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kurulum çalışmalarının başlamasıyla ete ve kemiğe büründü.

892 KAMERA İLE 24 SAAT TAKİP



İlk etapta Lefkoşa ve Girne ilçelerinde gerçekleşecek kurulum çalışmalarında önemli oranda ilerleme sağlandığını kaydeden Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı İrfan Tansel Demir, Lefkoşa’da 466 adet görüntüleme ve 172 adette Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile araç plaka tanıma özellikli görüntüleme olmak üzere toplamda 638 adet kamera kurulumu yapılacağını belirtti.

Girne’de 180 adet görüntüleme ve 74 adette Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile araç plaka tanıma özellikli görüntüleme olmak üzere toplamda 254 adet kamera kurulumu yapılacağını ifade eden Demir, Lefkoşa ve Girne’ye toplamda 892 adet görüntüleme sistemi kurulacağını açıkladı.