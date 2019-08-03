8.Çamlıbel Domates Kültür Sanat Festivali dün akşam düzenlenen törenle açıldı

Çamlıbel’in simgesi haline gelmiş asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Agios Panteleimon Manastırı avlusunda yer alan festivali, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan ÇAM-SEV Başkanı Adıgüzel Akdeniz, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, 10 yıldır imece usulü ile köyde güzel işlere imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Akdeniz, köylerine sahip çıkmak için çalıştıklarının altını çizerek, gençlerin de köy için çalıştığını görmekten mutlu olduğunu söyledi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Belediye olarak bu yıl 8 ayrı festival düzenlediklerini anlatarak, bu organizasyonlara sivil toplum örgütleri ve muhtarlıkların daha çok katılımcı olmasını sağladıklarını belirtti.

Aktuğ, ÇAM-SEV’in örnek aldıkları bir dernek olduğunu ifade ederek, festivale katılımın artmasını diledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de festivallerin kültürümüzü gençlere tanıtan, kültürel tatları kendi insanımız ve yurt dışından gelenlerle buluşturan etkinlikler olduğunu kaydederek, KKTC’nin domatesi ile anılan bir bucak beldesi olan Çamlıbel’de böylesi bir etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Üstel, UBP Başkanlığında kurulan hükümetlerin her zaman üreticinin yanında olduğunu vurgulayarak, bunun hükümet ve partinin ilkeleri arasında olduğunu söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de festivallerin ülke üretimine katkı sağladığına işaret ederek, üreterek bu topraklara sahip çıkmanın hepimizin görevi olduğunu söyledi.

Çamlıbel’in KKTC’nin önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Töre, ürettikçe bu topraklara sahip çıkılacağını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Çamlıbelli Ahmet Altındağlı anısına düzenlenen koşuda dereceye girenlere madalya takdim edildi.

Festival gece boyunca dans gösterileri ve müzik dinletileriyle devam etti.

4 Ağustos Pazar’a kadar devam edecek festival, renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

(BRT)