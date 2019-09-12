8.Kalkanlı Çakisdez Festivali başlıyor

Bu yıl konser programında Grup Baria, Mustafa Krabulut ve grup Lift, LTB Latin Orkestrası, Grup Gece Vardiyası, Grup Rota gibi yerli sanatçılarımız ve müzik gruplarımızın yanı sıra buzikisi ile Costa Ve Julia’da Kalkanlı Çakisdez festivaline renk katacak..

KAYDER’in bu yıl sekizincisini düzenlediği Kalkanlı Çakisdez Festivali programı çerçevesinde üç gün – üç gece devam edecek olan etkinliklerde çakisdez ürünü ön plana çıkarken, Kıbrıs kültürüne ait diğer ürünlerde görücüye çıkacak.

Festival 27 Eylül saat 18:00 açılacaktır. 28 ve 29 Eylül tarihlerinde ise festival öğleden sonra açılacaktır.

Anıt Zeytin ağaçlarına gezinin düzenleneceği, Satranç ve tavla turnuvalarının yapılacağı, çakisdez festivalinin adına uygun en lezzetli çakisdez yarışmasının düzenleneceği festivale, festival komitesince tüm halk davet edilmektedir.

(BRT/MAIL)