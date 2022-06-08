Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler, dün 21.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

-Lefkoşa

Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-9 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 265 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 151 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. 9 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Ayrıca, trafik denetimleri kapsamında kontrol amaçlı durdurulan bir araçta tecavüzi alet bulunarak, emare olarak alındı ve bahse konu araç sürücüsü tutuklandı.

-İskele

İskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu 240 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 37 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.