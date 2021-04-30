9 ay hapis cezası

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 23 Mart 2021 tarihinde, Surlariçi bölgesinde, Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir Pansiyon içerisinde yemek yapma konusunda tartıştığı müştekiyi önce yumrukla, daha sonra bıçak darbeleriyle yaralayan Sanık Damilare Wande Ganıyu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer tarafından yargılanarak 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, bu tür suçların toplumda endişe ve kaygı yarattığını belirterek, bunların önüne geçilebilmesi için caydırıcı cezalar verilmesinin önem arz ettiğini kaydetti. Sağer, sanığın aynı pansiyonda kaldığı müştekiyi, tartışma sonucunda önce yumruk atmak daha sonra ensesine bıçakla vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini vurgulayan Sağer, bu unsurların zanlının aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini anlattı. Sağer, bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici cezaların önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, sanık Damilare Wande Ganıyu’nun 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.