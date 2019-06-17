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“9. Çınarlı Kültür Ve Sanat Festivali” 21-23 Haziran’da

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:04
“9. Çınarlı Kültür Ve Sanat Festivali” 21-23 Haziran’da

“9. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali” yarın saat 10.00’da Belediyeler Birliği toplantı salonunda düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.

Geçitkale Belediyesi, Çınarlı Muhtarlığı ve Çınarlı Sevenler Derneği’nin organize ettiği “9. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali”, bu yıl 21-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Kıbrıs kültürünü yaşatmayı hedefleyen festivalde, yerel kültürü yansıtan stantlar kurulacak, çeşitli aktiviteler yapılacak. Festivale, yerli sanatçılar da destek verecek.
(BRT/TAK)

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