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9 dilekçe karara bağlandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugünkü toplantısında gündemindeki 27 dilekçeyi görüştü, bunlardan 9’unu karara bağladı.

10 Temmuz 2020 Cuma 15:15
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9 dilekçe karara bağlandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, bugünkü toplantısında gündemindeki 27 dilekçeyi görüştü, bunlardan 9’unu karara bağladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında 10.30’da toplanan komite, geriye kalan dilekçeler için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş istemi kararı aldı.

Canaltay başkanlığındaki Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiDilekçe Ve Ombudsman Komitesi
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