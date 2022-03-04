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9 Eylül İlkokulu’nda yangın paniği!

9 Eylül İlkokulu’nda bir sınıfta yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı. Olay yerinden alınan bilgiye göre; yangının sınıftaki klima nedeniyle çıktığı ifade edildi.

04 Mart 2022 Cuma 13:27
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9 Eylül İlkokulu’nda yangın paniği!
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9 Eylül İlkokulu’nda bir sınıfta yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı.

Olay yerinden alınan bilgiye göre; yangının sınıftaki klima nedeniyle çıktığı ifade edildi.

Ders yapıldığı sırada çıkan yangın sonucunda sınıftaki öğrenciler, öğretmenler tarafından dışarıya çıkarıldı.

Yangına ilk müdahale öğretmenler tarafından yapıldı, olayda kimsenin yaralanmaması yüreklere su serpti.

Yangın, okuldaki başka bir alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, sınıfta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Yenidüzen

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