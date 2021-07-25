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9 Günlük Bayram Tatili Bugün Sona Eriyor

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Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın birlikte kutlandığı geçen haftanın tek iş günü olan 19 Temmuz’un idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatili, bugün sona eriyor.

25 Temmuz 2021 Pazar 11:03
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9 Günlük Bayram Tatili Bugün Sona Eriyor

Bakanlar Kurulu’nun 19 Temmuz’u idari tatil vermesiyle 17 Temmuz’da başlayan 9 günlük bayram tatili, bugün tamamlanacak ve elzem hizmetler dışında kapalı olan kamu daireleri, kurum ve kuruluşları ile belediyelerde yarın yeniden iş başı yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
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