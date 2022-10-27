9 Kasım'a kadar, başvuru kabul edilecek!

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak üye seçimine yönelik başvuru kabulü, Resmi Gazete’de duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasının 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, aday olmak isteyenlerin nitelikleri taşıdıklarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte en geç 9 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.