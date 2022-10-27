Künye
Kıbrıs 18
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı!
Kapat

9 Kasım'a kadar, başvuru kabul edilecek!

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak üye seçimine yönelik başvuru kabulü duyurusu yapıldı.

27 Ekim 2022 Perşembe 11:32
108 Okunma
9 Kasım'a kadar, başvuru kabul edilecek!



Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak üye seçimine yönelik başvuru kabulü, Resmi Gazete’de duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasının 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, aday olmak isteyenlerin nitelikleri taşıdıklarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte en geç 9 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat... Elektrik kesintisi...
Dikkat... Elektrik kesintisi...
Resmi Gazete'de yayınlandı...
Resmi Gazete'de yayınlandı...
BES'in gözü 51/95'te...
BES'in gözü 51/95'te...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim