9 metre yükseklikten düştü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 25.04.2020 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Abdulrahman Mohamed MUSA (E-22), Fuat Mustafa Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu apartmanın en üst katından kendi dairesinin balkonuna girmek istediği esnada dengesini kaybederek yaklaşık dokuz metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Musa kaldırıldığı Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRT