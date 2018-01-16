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9 mülteci tespit edilerek tutuklandı

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Tatlısu’da 9 mülteci tespit edilerek tutuklandı...

16 Ocak 2018 Salı 18:19
9 mülteci tespit edilerek tutuklandı
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Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Tatlısu’da 9 mülteci tespit edilerek tutuklandı

Bu sabaha karşı, saat 01:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Tatlısu Balıkçı barınağının doğu kısmında bulunan koyda, yasadışı yollardan gemi ile KKTC’den çıkış yapmak için bekleyen, yaşları 18 ile 39 arasında değişen, 4’ü Kamerun, 4’ü Fildişi ve 1’i de Kongo uyruklu olmak üzere (3’ü kadın ve 6’sı erkek) toplam 9 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

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umit tekin 2018-01-16 18:58:00

Insan kacakciligini meslek edinen sahislari tutuklamazsaniz bunun onune gecemezsiniz.

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