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9 sendikadan Arıklı’ya eleştiri: “Kurduğu parti ile ayrımcılığı körüklüyor”

KTÖS, KTOEÖS, Türk-Sen, Dev-İş, El-Sen, Basın-Sen, Koop-Sen, DAÜ-Sen ve Çağ Sen, ortak açıklama yaparak YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 22:36
9 sendikadan Arıklı’ya eleştiri: “Kurduğu parti ile ayrımcılığı körüklüyor”
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 KTÖS, KTOEÖS, Türk-Sen, Dev-İş, El-Sen, Basın-Sen, Koop-Sen, DAÜ-Sen ve Çağ Sen, ortak açıklama yaparak  YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

Arıklı’nın, kurduğu parti ile ayrımcılığı körüklediğini, Türkiyeli-Kıbrıslı ayırımı yaptırarak toplumu bölünmeye götürmeye çalıştığını savunan sendikalar, “Türkiyeli – Kıbrıslı çatışmasını yaratmalarına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Arıklı ve onun zihniyetindeki kişilerin bu topraklara dikta rejimi getirmek istediklerini ileri süren sendikalar, “Bu toplumu yok etmeye dönük çabaların karşısında sendikaları bulacaklarını çok iyi bildikleri için sendikaların hareket alanlarını kısıtlamaya dönük adımlar atmayı hedeflemektedirler” ifadelerini kullandı.

KTÖS, KTOEÖS, Türk-Sen, Dev-İş, El-Sen, Basın-Sen, Koop-Sen, DAÜ-Sen ve Çağ Sen, o Arıklı’nın  her dönemde bu düzenden beslenen, her türlü siyasi mevkiye getirilen, adı şaibeli işlere karışan ve bir dönem Interpol tarafından aranan bu kişi olduğunu  iddia etti.

“ARIKLI KİN VE NEFRET DOLU AÇIKLAMALAR YAPIYOR”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasıyla yayımlanan sendikaların ortak açıklamasında, 40 yıldır bu topraklarda yaşayan ancak adaya ve topluma karşı bir aidiyet geliştiremediği iddia edilen Arıklı’nın,  katıldığı televizyon programlarında “kin ve nefret” söylemlerine devam ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, “20 yıl önce kaleme aldığı köşe yazıları ile bu ülkenin ilerici kesimlerine hakaretler yağdıran ve şiddet içerikli tehditler savuran Arıklı, aradan 20 yıl geçmesine ve bu yaptıklarından dolayı ‘pişmanım’ demesine rağmen tıpkı 20 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de kin ve nefret dolu açıklamalarını sürdürüyor” görüşü savunuldu.

“Mağdur ve mazlum olanların partisi olduğu söylemleriyle ezilenleri temsil ettiklerini iddia ederken, aslında böyle bir kaygıya sahip olmadıklarını özel sektörde sendikalaşma karşıtı ifadeleriyle ortaya koymuşlardır” denilen 9 sendikanın ortak açıklamasında, şu ifadeler de yer aldı:

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ, FAŞİZME GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

“Nefret dili kullanarak insanlık suçu işleyen Arıklı’nın sendika ve emek düşmanı söylemleri karşısında sessiz kalmayacağız.  Demokratik toplum yapımızın dayatmalarla dönüştürülmeye çalışıldığı, özgürlüklerimizin saldırılarla kısıtlanmaya, ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bu dönemde bunları dayatanların sözcülüğü ve uygulayıcılığını yapan Erhan Arıklı ve benzerlerine karşı mücadeleye devam edeceğiz ve faşizme geçit vermeyeceğiz.”

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