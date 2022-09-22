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9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!

22 Eylül 2022 Perşembe 12:14
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9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!



(Kamalı Haber)

Surlariçi’nde 9 araca kasten hasar veren zanlı Ü.E, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Akkaplan, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kasti hasar suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 21.09.2022 tarihinde 9 aracın sağ ve sol dikiz aynalarını kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini KKTC vatandaşı olup, işsiz ve sabıkasız olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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