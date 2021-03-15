9'u yerel 14 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5958 olup, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 45 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 9 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-2 / Sulariçi-2 / Haspolat-3
Girne
Girne Merkez- 2
15 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2
Yerel Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247
Toplam Vaka Sayısı: 3832
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2