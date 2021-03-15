9'u yerel 14 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5958 olup, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 45 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 9 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-2 / Sulariçi-2 / Haspolat-3

Girne

Girne Merkez- 2

15 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2

Yerel Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247

Toplam Vaka Sayısı: 3832

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2