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9'u yerel 14 pozitif vaka
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9'u yerel 14 pozitif vaka

"Toplam 5958 test yapıldı, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi" 

15 Mart 2021 Pazartesi 19:21
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9'u yerel 14 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5958 olup, 9'u yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 45 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 9 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy-2  /  Sulariçi-2 / Haspolat-3 

Girne 
Girne Merkez- 2 

15 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5958     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:2  

Yerel Vaka Sayısı: 9      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 632.247  

Toplam Vaka Sayısı: 3832 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3476 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 332     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

Son Güncelleme: 15.03.2021 21:41
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