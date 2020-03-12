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9 yerinden bıçaklamıştı

Elif Lort cinayetinin zanlısı Abdullah Çelik yeniden mahkemeye çıkarıldı.

12 Mart 2020 Perşembe 09:59
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9 yerinden bıçaklamıştı

Elif Lort cinayetinin zanlısı Abdullah Çelik, tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Abdullah Çelik’in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetiElif LortElif Lort Cinayeti
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Hakan 23 cm 2020-03-12 11:01:30

Bu adama mühebbet verilsin.
Haftada 1 kerede şişeye oturtsunlar pezevengi

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Hadjji yanni 2020-03-12 13:17:33

Bu adamı kazıklı voyvodaya versinler o bu işi halleder.

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