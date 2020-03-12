9 yerinden bıçaklamıştı

Elif Lort cinayetinin zanlısı Abdullah Çelik, tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı Abdullah Çelik’in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.
Elif Lort cinayetinin zanlısı Abdullah Çelik yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Elif Lort cinayetinin zanlısı Abdullah Çelik, tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı Abdullah Çelik’in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.
Bu adama mühebbet verilsin.
Haftada 1 kerede şişeye oturtsunlar pezevengi
Bu adamı kazıklı voyvodaya versinler o bu işi halleder.