90 bin TL ortada yok

Devrim Demir

Alsancak’ta 18 Eylül tarihinde saat 03.20 ile 07.30 saatleri arasında meydana gelen “Bina açma”, “Sirkat” suçu ile bağlantılı olduğu şüphesi ile tutuklanan 9 kişiden 6’sı suçla bağlantısı bulunmadığı için serbest bırakıldı.

90 bin TL’nin muhafaza edildiği çelik kasa, şantiyenin 20 metre ilerisinde bulunurken, polis tutukluluk süresinde yaklaşık 40-50 kişiden ifade aldı.

Alınan 2 günlük sürede 9 şüpheliden 3’ünün suçla bağlantısı olabileceği olduğu kanısına varan polis, şirketin muhasebe bünyesinde görev yapan Savaş Başoda, taşeronların sorumlusu Fatih Efil ve şirkette bekçi olarak çalışan Kasım Güzel ek tutukluluk talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki iddiaların araştırılması için polisin süreye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Mesutoğlu, soruşturmanın selameti için zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Parmak izi yok

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Güleç, zanlılar Savaş Başoda, Fatih Efil ve Kasım Güzel’in “Bina açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru İbrahim Güleç, olayın Alsancak Merit Royal Hotel karşısında bulunan Derdal Arabacıoğlu’na ait şirkette yaşandığını söyledi.

Şirkete alüminyum pencerenin sert bir cisimle zorlanarak açıldıktan sonra içeride muhafaza edilen çelik kasanın ofis dışına çıkarıldığını belirten Güleç, kasanın açıldıktan sonra içinde muhafaza edilen 90 bin TL nakit paranın sirkat edildiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 18 Eylül tarihinde sabah saat 08.20 sıralarında geldiğini belirten polis, kasanın ofisin 20 metre ilerisinde bulunduğunu ve herhangi bir parmak izine rastlanamadığını ifade etti.

Ayak izleri uzmanlar tarafından inceleniyor

Soruşturmayı yürüten polis memuru İbrahim Güleç, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ilk aşamada şüpheli görülen 9 zanlıdan 6’sının suçla bağlantısı olmadığını tespit ettiklerini ve serbest bırakıldıklarını belirtti.

Güleç, olay yerinde ayak izlerinin tespit edildiğini ve uzmanlar tarafından incelendiğini, ayrıca otelin kamera kayıtlarının, zanlıların cep telefonlarının incelenmeye devam ettiğine dikkati çekti.

90 bin TL ortada yok

Çelik kasadan çalınan 90 bin TL’nin henüz bulunmadığını ifade eden polis, 2 günde 40-50 kişinin sorgulandığını alanın çok büyük olması nedeniyle 80-100 kişinin daha sorgulanacağını belirtti.

Güleç, soruşturmanın selameti için zanlıların soruşturma amaçlı tutuklu kalması gerektiğine dikkati çekerek 7 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.