90 Milyon hesapta

BİR KISIM ÖDEME YAPILDI… Çalışma Bakanlığı ‘destek’ adı altında 52 bin kişiye bin 500 TL’lik maaş desteğinin ödenmesi için dün ilk adımı attı. Bankalarda yoğunluk yaşanmaması için ödemeleri başlatan bakanlık 6 gün içinde 52 bin kişiyi ödemeyi hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 52 bin kişinin başvurduğu maaş desteğinin ödenmesi ile ilgili düğmeye basıldığını açıkladı. 20 Nisan tarihinde başlayan başvurularla ilgili 30 Nisan’a kadar 52 bin kişinin başvurduğunu ifade eden bakan Sucuoğlu, netleşen son durumu YENİDÜZEN’le paylaştı.

Bankalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle her şeyi planlı yaptıklarını ifade eden Faiz Sucuoğlu, 52 bin kişiye 1 gün içinde de ödeme yapılabileceğini ancak yoğunluk yaşanmaması adına 52 bin kişiyi 6 gün içinde ödemeyi planladıklarını ifade etti.

Ödemelerin 30 Nisan itibarı ile az da olsa denenerek ödenmeye başladığını kaydeden Sucuoğlu, Muhaceret ve Maliye’den beklenen evrakların da gelerek sisteme işlendiğini 90 Milyon TL’nin hesapta olduğunu söyledi.

Sucuoğlu: “Geldiğimiz süreci baltalamak istemiyoruz”

YENİDÜZEN’e netleşen son durum ile ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 52 bin kişinin bir günde de ödenebileceğini ancak bankalarda yaşanabilecek yoğunluğun da göz önünde bulundurularak ona göre plan yaptıklarını kaydetti.

Ülkede bir pandemi süreci olduğunu, bu sürecin iyiye doğru gittiğine işaret eden Sucuoğlu, “20 Nisan itibarı ile başvurularımız başladı ve 10 günde 52 bin kişi başvuru yaptı. Bankalar önünde yoğunluk yaşanmaması için bir takım tedbirler aldık, ödemeleri 6 güne bölerek geldiğimiz süreci baltalamak istemiyoruz. Süreci baltalamak istemiyoruz adım adım ilerlemek en sağlıklısı olacak” dedi.

Ödeme için düğmeye basıldı…

Ödemelerde KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke ayrımına gidilmediğini ifade eden Sucuoğlu, 90 Milyon TL’nin hesapta olduğunu bir kısım ödemelerin 30 Nisan itibarı ile ödenmeye başladığını kaydetti.

Muhaceret ve Maliye’den beklenen evrakların da geldiğini belirten Sucuoğlu, ödemelerde hiçbir sıkıntının olmadığını ifade etti.

Sucuoğlu, “Bakan olarak değil doktor olarak bu süreçte geldiğimiz son noktada her şey iyiye giderken daha iyi bir noktaya gelmek adına her şeyi planlı yapıyoruz. Ödeme için düğmeye basıldı, 10 bin ve 15’er bin TL’lik ödemelerle süreci 6 günde tamamlayacağız.”

Yenidüzen