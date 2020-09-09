900 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Birimden yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Gönyeli bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen vatandaş tarafından teslim alındığı bildirildi.