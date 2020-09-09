Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi..
Birimden yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Gönyeli bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen vatandaş tarafından teslim alındığı bildirildi.
Büyük ikramiye isabet eden bilet, Lefkoşa bayilerinden Abdulkadir Yalnız tarafından satılmıştı.
İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu.