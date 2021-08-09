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91'i  yerel 100 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 14.603 test yapıldı, 91'i  yerel 100 pozitif vakaya rastlandı, 54 kişi taburcu edildi"

09 Ağustos 2021 Pazartesi 19:26
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91'i  yerel 100 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.603 olup, 91'i yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 91 kişi ise yerel vakadır. 

50 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-9/ Metehan-1/ Cihangir-2/ Surlariçi-2/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Meriç-1/ Gönyeli-11/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-7/ Ortaköy-3/ Taşkınköy-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-3/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2 / Çağlayan-2 

Girne 

Girne Merkez-11/ Alsancak-2/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3/ Doğanköy-1/ Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Doğanköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-11 / Vadili-1/ Yeniboğaziçi-2/ Dörtyol-1/ Kurudere-1 / 

İskele 

İskele Merkez-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 

9 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14. 603    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 91     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.091.629 

Toplam Vaka Sayısı: 12.675 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.010 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1623 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1479   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4839    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 527  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 460 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2769 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.945

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