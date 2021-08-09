91'i  yerel 100 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.603 olup, 91'i yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 91 kişi ise yerel vakadır.
50 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-9/ Metehan-1/ Cihangir-2/ Surlariçi-2/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Meriç-1/ Gönyeli-11/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-7/ Ortaköy-3/ Taşkınköy-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-3/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2 / Çağlayan-2
Girne
Girne Merkez-11/ Alsancak-2/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3/ Doğanköy-1/ Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Doğanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-11 / Vadili-1/ Yeniboğaziçi-2/ Dörtyol-1/ Kurudere-1 /
İskele
İskele Merkez-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
9 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14. 603
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 91
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.091.629
Toplam Vaka Sayısı: 12.675
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.010
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1623
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1479
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4839
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 527
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 460
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2769
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.945