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910 araç sürücüsüne ileri işlem

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:31
910 araç sürücüsüne ileri işlem

28 Ekim – 03 Kasım 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6702 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 910’u ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 228’i süratli araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 108’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 38’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 28’ı alkollü araç kullanmak, 108’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 125’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 26’sı muayenesiz araç kullanmak, 33’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 172’si diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 

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