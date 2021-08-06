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93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 16.517  test yapıldı, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı,  116 kişi taburcu edildi"

06 Ağustos 2021 Cuma 19:10
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93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.517 olup, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 116 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93  kişi ise yerel vakadır. 

24 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 2/ Haspolat-1/ Hamitköy-3/ Gönyeli-3/ Demirhan-1/ Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-3 / Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Taşkınköy-2/ Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Metehan-1/ Meriç-1 

Girne 

Girne Merkez-13 / Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Yukarı Girne-1/ Doğanköy-2/ Zeytinlik-2/ Dikmen-2/ Alsancak-3/ Kaşgar-1/ Ağırdağ-1/ Çatalköy-2/ Boğazköy-1/ Taşkent-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-1/ İncirli-1/ Vadili-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Anadolu-1/ Korkuteli-1/ Karakol-1/ Sakarya-1/ Baykal-4/ Maraş-3/ Tatlısu-2 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-2 

İskele 

Sipahi-1/ Ziyamet-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 


6  Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.517   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18 

Yerel Vaka Sayısı: 93   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 116 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.050. 739    

Toplam Vaka Sayısı: 12.290 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.717  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1533  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1372 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 100 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4186  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 226 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2808 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.766

Son Güncelleme: 06.08.2021 23:45
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