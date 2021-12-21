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94 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti

"Toplam 18.981 test yapıldı, 152'si yerel, 194 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti, 316 kişi taburcu edildi"

21 Aralık 2021 Salı 18:42
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94 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.981 olup, 152'si yerel 194 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 316 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 152 kişi ise yerel vakadır. 

65 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

21 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.981  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 194  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40 

Yerel Vaka Sayısı: 152 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 316 

Bugün Kaybedilen Hasta: 4 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.524.135 

Toplam Vaka Sayısı: 33.493 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.989 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2375   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2304   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 131 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2257 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 336  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 535 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5640 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 100.345

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