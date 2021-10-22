Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı
5 çocuk annesi eşinin başına...
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
banner107

95 oktan benzin limitli verilecek

Çağdal, bugün sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

22 Ekim 2021 Cuma 10:37
568 Okunma
95 oktan benzin limitli verilecek
banner108

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, bu sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını belirtti.
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, 2 gündür yaşanan akaryakıt krizi hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yaptı.
Çağdal, bugün sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını kaydetti.
Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) ve Altınbaş Petrol’ün (ALPET’in) akaryakıt istasyonlarına akaryakıt vermeyi durdurması üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Benzinciler BirliğiEurodiesel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Dairesi'nden önemli açıklama!
Tarım Dairesi'nden önemli açıklama!
Meclis yine toplanamadı!
Meclis yine toplanamadı!
Çalıştığı İş Yerinden 7 Bin TL'ye Yakın Para Çalan Kişi Tutuklandı
Çalıştığı İş Yerinden 7 Bin TL'ye Yakın Para Çalan Kişi Tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim