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96 Yaşında Gazilerin Hizmetinde

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:20
96 Yaşında Gazilerin Hizmetinde

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan, Kore'de Birleşmiş Milletler gücünde çalışıp, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ali Cesuroğlu, 96 yaşında Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Kastamonu Şube Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kastamonu merkeze bağlı Çavundur köyünde 1 Eylül 1923'te dünyaya gelen, ilk, orta ve lise eğitimini kentte tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ali Cesuroğlu, askeri hakim olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl çalıştı.

Kore'de, 1953'te savaş sonrası Birleşmiş Milletler gücünde görev yapan Cesuroğlu, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı.

Türkiye'nin en yaşlı gazileri arasında yer alan 96 yaşındaki Cesuroğlu, 10 yıldır TÜMGAZİDER Kastamonu Şube Başkanlığı görevini yürütüyor.

Emekli Albay Cesuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yaşamında pek çok tarihi olaya tanıklık ettiğini söyledi.

Türkiye'nin büyük zorluk ve sıkıntılarla karşılaştığını anlatan Cesuroğlu, "Türkiye'nin temelleri, 20'nci asrın dehası Atatürk tarafından atıldı. Ülkede bugün güzel işler yapılıyor ancak Türkiye'nin büyümesinden endişe edenler var. İlerleyen bir Türkiye istemiyorlar." diye konuştu.

Terör olaylarına ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine değinen Cesuroğlu, "FETÖ'cüleri bu memleketin başına bela etmeye kalktılar ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilinci ve yönetimde bulunanların dirayeti sayesinde bu tehlikeler atlatılmıştır." dedi.

Kıbrıs'ın stratejik önemine de işaret eden Cesuroğlu, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bizzat gören bir insanım. Bu benim için, benim gibiler için bir hayaldi. Savaştan yorgun çıkmış, bitap bir toplumdan devlet doğuyor. O devlet bugün dünya çapında, dünya olayları hakkında söz sahibi duruma gelebiliyor. Bundan daha büyük saadet olur mu?" ifadelerini kullandı.

 "KENDİMİ HALA DİNÇ HİSSEDİYORUM"

Cesuroğlu, 96 yaşında olmasına rağmen kendisini halen dinç hissettiğini ve görevinin başında olduğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Beni görenler 70-72 yaşındayım sanıyor. 96 yaşındaki birinin bu kadar sağlıklı ve hareketli oluşunun nedenini merak ediyorlar. Birincisi genetik. Annem 89, babam 90, dedem 100 yaşında vefat etti. Bir de psikolojik ve manevi tarafı var. Olayların kötü tarafına bakmam. Tüm insanlarla iyi geçinen, problem yapmayan biriyim. Bir de tıbbi yardım konusu var."

Sabah ezanıyla güne başladığını ve sebze ağırlıklı beslendiğini belirten Cesuroğlu, 41 yıllık emeklilik hayatında sürekli aktif olduğunu söyledi.

Ali Cesuroğlu'nun eşi Gülten Cesuroğlu da eşinin olaylara hep iyi tarafından baktığını anlattı.

Kıbrıs gazisi Hüseyin Mahmutoğlu ise 10 yıldır dernekte Cesuroğlu'nun yardımcısı olarak görev yaptığını anlatarak, "Ali Cesuroğlu 96 yaşında ama bizimle yarışıyor. Bizim önderliğimizi yapıyor. Herkes Ali Bey gibi olmak ister." ifadelerini kullandı.

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