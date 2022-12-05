Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

966 Gündür ülkede kaçak yaşıyor...

Lefkoşa’da, alkollü olduğu sırada taşkınlık çıkaran ve bölgeye giden polis ekiplerini darp eden zanlı tutuklandı, 966 gündür ülkede ikamet izinsiz yaşam sürdüğü tespit edildi. Kaynak: Polisleri darp etti, ülkede izinsiz ikamet ettiği ortaya çıktı

05 Aralık 2022 Pazartesi 12:56
0 Okunma
966 Gündür ülkede kaçak yaşıyor...



Lefkoşa'da meydana gelen "Polisi Darp, Görevinden Men, İtale-i Lisan, Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-1 Hareket" suçlarından tutuklanan zanlı N.C.O. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, 4 Aralık tarihinde, sabah saat 08.20 sıralarında, Lefkoşa – Hamitköy bölgesinde, 33 yaşındaki zanlının alkollü olduğu esnada çevreye rahatsızlık yarattığını anlattı.

Polis, olay üzerine ekiplerin bölgeye gittiğini ve zanlının üç polis memuruna hitaben, yüksek sesle konuşup, elini gelişi güzel salladığını ve uygunsuz tavır ile harekette bulunduğunu aktardı.

“3 polis memurunu darp etti”

Polis, zanlının olay mahallinden kaçmak istediği esnada kendisini durdurmaya çalışan ve kendisine makul güç kullanan üç polis memurunun ayaklarına vurup, her üç polis mensubunu darp edip görevinden men ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak Lefkoşa Adli Şube'ye sevk edildiğini söyledi.

966 gündür ikamet izinsiz olduğu tespit edildi

Polis,  zanlının 966 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtip, bu bağlamda zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu'ndan Kadın Hakları Günü mesajı...
Hasipoğlu'ndan Kadın Hakları Günü mesajı...
Erhürman: Bir komedidir gidiyor...
Erhürman: Bir komedidir gidiyor...
Şan, Kadın Hakları Günü'nü kutladı...
Şan, Kadın Hakları Günü'nü kutladı...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim