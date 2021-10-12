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97'si yerel, 113  pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.628 test yapıldı,  97'si yerel, 113  pozitif vakaya rastlandı, 91 kişi taburcu edildi"

12 Ekim 2021 Salı 18:31
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97'si yerel, 113  pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.628  olup, 97'si yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 91 kişi taburcu edilmiştir. 

4 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 97 kişi ise yerel vakadır. 

34 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 11 kişi  İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.628   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 97   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 91 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.157.588 

Toplam Vaka Sayısı: 20.476 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.457 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 938 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 891   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1300 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 669 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 865 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6990 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 65.304  

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