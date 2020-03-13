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99 Misafir ile 19 Personel karantinada

99 misafir ve 19 personel ile Port View Otel de karantina altında.

13 Mart 2020 Cuma 15:34
4145 Okunma
99 Misafir ile 19 Personel karantinada

Salamis Otelin ardından Gazimağusa'da bulunan Port View Otel de karantinaya alınmıştı.

Karantina altında 99 misafir ve 19 personelin olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 13.03.2020 16:46
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
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Ertaç 2020-03-13 16:03:01

KISA bir süre olsa bile kimse sokağa çıkmamalı.bu salgın anca böyle önlenir.

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Daş 2020-03-13 17:49:55 @Ertaç

Okey bilge insan kutsal ruh emret

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nmk 2020-03-13 15:56:25

e bu adamlar öndere de girip çıkmışlardır illa ki, bir de petek pastanesine gittiklerini duyduk... sade kaldıkları otelle olur mu?

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