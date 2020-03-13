99 Misafir ile 19 Personel karantinada

Salamis Otelin ardından Gazimağusa'da bulunan Port View Otel de karantinaya alınmıştı.
Karantina altında 99 misafir ve 19 personelin olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 13.03.2020 16:46
99 misafir ve 19 personel ile Port View Otel de karantina altında.
Salamis Otelin ardından Gazimağusa'da bulunan Port View Otel de karantinaya alınmıştı.
Karantina altında 99 misafir ve 19 personelin olduğu öğrenildi.
KISA bir süre olsa bile kimse sokağa çıkmamalı.bu salgın anca böyle önlenir.
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e bu adamlar öndere de girip çıkmışlardır illa ki, bir de petek pastanesine gittiklerini duyduk... sade kaldıkları otelle olur mu?