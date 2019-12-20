Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

AB 6 öğrenciye burs imkanı sağlayacak

AB altı Kıbrıslı öğrenciye lise eğitimlerinin son iki yılını Bosna-Hersek'teki “United World Colleges (UWC) Mostar”da tamamlamaları için burs imkanı sağlayacağı duyuruldu. 

20 Aralık 2019 Cuma 15:26
AB 6 öğrenciye burs imkanı sağlayacak

Avrupa Birliği’nin (AB) altı Kıbrıslı öğrenciye lise eğitimlerinin son iki yılını Bosna-Hersek'teki “United World Colleges (UWC) Mostar”da tamamlamaları için burs imkanı sağlayacağı duyuruldu. 
Kıbrıs'ta karşılıklı anlayış köprüsünün oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçladığı belirtilen “Kıbrıslı Gençler için UWC AB Burs Programı”na başvurular 15 Şubat 2020 tarihine kadar kabul edilecek.
Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 25 Kıbrıslı öğrenci UWC okul veya kolejlerinden birinde eğitim aldı.
UWC Mostar’ın, küresel bir ağ şeklinde dört kıtada toplam 18 yatılı okulu bulunan ve eğitimin herkes için daha iyi bir dünya yaratabileceğine inanan UWC'nin birparçası olduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin UWC'nin oldukça tanınmış Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'na(IBDP) kayıt olacakları ve toplumlar arası diyalog, barış ve uzlaşı odaklı bir şekilde geleceğindeğişim güçleri olmalarında ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri ifade edildi.
Bursların UWC'nin Kıbrıs'taki seçim komitesi tarafından, adayların UWC'nin temelseçim kriterleri doğrultusunda değerlendirileceği bağımsız bir sürecin ardından verilecekği belirtilen açıklamada, UWC,başvuru kriterleri ve nasıl başvurulacağına dair bilgiler için www.cy.uwc.org adresinin ziyaret edilebileceği; Ingrid Helsingen Warner’le +4794878886 veya ingrid.h.warner@leidar.com üzerinden iletişime geçilebileceği duyuruldu.
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 15:32
Anahtar Kelimeler:
Bursöğrenci6AB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile görüştü
Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov ile görüştü
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
Beyköy atış bölgesinde topçu atışları yapılacak
Genel Tarım Sigortası’ndan duyuru
Genel Tarım Sigortası’ndan duyuru

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim