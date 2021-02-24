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"AB AŞILARI KONUSUNDA ISRARLI GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR"

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, AB tarafından Kıbrıslı Türklere ayrılacak Covid-19 aşıları konusunda Rum muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, anlaşılan rakamın tamamının KKTC’ye ulaştırılması hususunda ısrarlı girişimlerin her düzeyde devam ettiğini vurguladı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 19:07
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"AB AŞILARI KONUSUNDA ISRARLI GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR"

Cenk Soydan, “Bahse konu ısrarlı girişimlerimiz, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Koordinatörlüğü ve Özel Temsilci’nin yanısıra, en yüksek seviyede Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde sürdürülmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile aşılar konusunun birinci gündem maddesi olduğu iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Soydan, konunun takibinin  Yapısal Reform ve Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava’yla devam ettirildiğinin de altını çizdi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan TAK’a yaptığı açıklamada, “Özellikle bu temasların ardından ülkemize aşı teslimatı başlamıştır. Kıbrıs adasına AB’den 70 bin dozun üzerinde aşı gelmesine rağmen, ülkemize şu ana kadar ancak 4500 (iki doz olmak üzere) BionTech ve 2500 doz da AstraZeneca aşısı ulaştırılmıştır” şeklinde konuştu.

“AŞI TESLİMATIYLA İLGİLİ PROGRAMI AB’DEN BEKLİYORUZ”

“Bu rakam tarafımıza taahhüt edilen rakamın çok altındandır” diyen Cenk Soydan, “Yine en üst düzeyde AB yetkilileriyle yapılan temaslarda, AB’nin genel tedarik sorununun aşıldığı belirtilmiş ve yakın zamanda aşılara dair teslimat programı da dahil olmak üzere tarafımıza bilgi verileceği taahhüdü alınmıştır. Bu taahhüdün de üzerinden 2 hafta geçmiştir ve aşı teslimatıyla ilgili program halen AB yetkililerinden beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

75 BİN HIZLI TEST KİTİ TAAHÜT EDİLDİ

Aşıların yanısıra, Covid-19 hızlı test kitlerinin de ilk partisini teşkil eden 75 bin adetin de Kıbrıslı Türklere iletileceğinni taahüt edildiğini söyleyen Soydan, “Söz konusu kitlerin ülkemize ulaştırılıp sağlık sistemimize dahil edilmesi konusunda da ısrarlı girişimlerimiz devam etmektedir” dedi.

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