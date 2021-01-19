AB'den aşılar gelemeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 salgını ve aşılama ile ilgili açıklama yaptı.

Dünya genelinde hızla artan Covid -19 vaka sayısının 95 milyonu geçtiği bu günlerde dünya genelinde aşılanmanın başlanmasının büyük bir umut olduğunu söyleyen Tatar, "Dünyada aşı bulmada yaşanan büyük sıkıntıya rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk etapta gönderdiği 20 bin doz Sinovac aşısının yanı sıra Avrupa Birliği’nin de Kıbrıs’a ayırdığı miktardan hakkımıza düşen kısmının alınabilmesi için sürekli takip yapılmakta olup önceki gün itibarı ile 1080 doz aşı teslim alınmıştır. Girişimlerimiz sonrasında önceki akşam telefon görüşmesi yaptığım AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Josep Borrell de ülkemize tahsis edilen aşıların gönderilmesine devam edileceğini ve bununla ilgili programın Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşılması için gerekli talimatı vereceğini söylemiştir" dedi.

KKTC'de yoğun bir çalışma yürütülerek ulusal aşı programı çerçevesinde Dünya ile paralel olarak aşı uygulaması başlatıldığına dikkat çeken Tatar, "Bu arada Türkiye Cumhuriyeti’ne halkımız adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Alınan kararlar, önlemler, aşılama ve halkımızın desteğiyle bu salgına karşı başarıya ulaşacağımızdan da kuşkum yoktur" dedi.