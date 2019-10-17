AB'den Brexit açıklaması

Avrupa Birliği yetkilileri, Brexit anlaşmasının yapıldığını söyledi.
İkinci AB yetkilisi de haberi doğruladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento Brexit'in cumartesi günü yapılmasını sağlamalı." diye konuştu.
Lütfen doğru haber verin çünkü anlaşma yapıldı diye birşey yok sadece anlaşmanın kriterleri belirlendi. Daha anlaşmanın olup olmayacağını hem Birleşik Krallık Meclisi ve Avrupa Parlementosu oylamadan böyle bir haber vermek yanlış olacağı kanısındayım
türk insanı işte sorgulamadan anlamadan bombalarık gitsin