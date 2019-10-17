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AB'den Brexit açıklaması

17 Ekim 2019 Perşembe 12:40
AB'den Brexit açıklaması

Avrupa Birliği yetkilileri, Brexit anlaşmasının yapıldığını söyledi.

İkinci AB yetkilisi de haberi doğruladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento Brexit'in cumartesi günü yapılmasını sağlamalı." diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
ABBrexit
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Boren Sargon 2019-10-17 13:16:55

Lütfen doğru haber verin çünkü anlaşma yapıldı diye birşey yok sadece anlaşmanın kriterleri belirlendi. Daha anlaşmanın olup olmayacağını hem Birleşik Krallık Meclisi ve Avrupa Parlementosu oylamadan böyle bir haber vermek yanlış olacağı kanısındayım

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KIBRISLI 2019-10-17 13:30:27

türk insanı işte sorgulamadan anlamadan bombalarık gitsin

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